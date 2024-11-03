Тревога на Киевщине длилась 11 часов, в пяти районах есть повреждения
В пяти районах Киевской области фиксируются повреждения в результате сбивания ночью на 3 ноября российских целей.
Источник: Киевская ОГА, ГСЧС
Детали: По данным властей, попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено, а также пострадавших среди населения нет.
В 4 жилых многоэтажках выбито остекление окон и балконов.
Повреждены 5 частных домов - выбиты окна и двери, повреждены кровли и фасады. В одном из домов произошло возгорание крыши.
Также пожар ликвидирован на одной хозяйственной постройке.
Кроме этого, обломками сбитых целей повреждены 3 автомобиля. Один из них полностью уничтожен.
В четырех районах в результате падения обломков ликвидированы пожары травяного настила и лесной подстилки.
Спасатели уточнили, что восемь раз привлекались на ликвидацию пожаров.
В частности, в селе Софиевская Борщаговка произошло возгорание легкового автомобиля.
В селе Здоровка Обуховского района ликвидировано возгорание двухэтажного жилого дома на площади 100 кв. м.
В селе Нижняя Дубечня ликвидирован пожар кровли хозяйственной постройки.
Также ликвидировано возгорание лесной подстилки в Вышгородском, Обуховском и Фастовском районах.