Тревога на Киевщине длилась 11 часов, в пяти районах есть повреждения

В пяти районах Киевской области фиксируются повреждения в результате сбивания ночью на 3 ноября российских целей.

Источник: Киевская ОГА, ГСЧС

Детали: По данным властей, попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено, а также пострадавших среди населения нет.

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В 4 жилых многоэтажках выбито остекление окон и балконов.

Повреждены 5 частных домов - выбиты окна и двери, повреждены кровли и фасады. В одном из домов произошло возгорание крыши.

Также пожар ликвидирован на одной хозяйственной постройке.

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Кроме этого, обломками сбитых целей повреждены 3 автомобиля. Один из них полностью уничтожен.

В четырех районах в результате падения обломков ликвидированы пожары травяного настила и лесной подстилки.

Спасатели уточнили, что восемь раз привлекались на ликвидацию пожаров.

В частности, в селе Софиевская Борщаговка произошло возгорание легкового автомобиля.

В селе Здоровка Обуховского района ликвидировано возгорание двухэтажного жилого дома на площади 100 кв. м.

В селе Нижняя Дубечня ликвидирован пожар кровли хозяйственной постройки.

Также ликвидировано возгорание лесной подстилки в Вышгородском, Обуховском и Фастовском районах.