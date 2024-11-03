Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"900 бомб и 500 БПЛА": Зеленский показал последствия атак РФ за неделю

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 ноября 2024, 11:35
900 бомб и 500 БПЛА: Зеленский показал последствия атак РФ за неделю
здание госпрома в харькове, фото: ОП

Российская Федерация атаковала Украину 900 бомбами и 500 "Шахедами" за последние семь дней.

Источник: президент Владимир Зеленский

Детали: Кроме дронов и бомб, РФ также запустила 30 ракет.

Реклама:

Большинство этих ударов было направлено против гражданских объектов и критической инфраструктуры, уточнил президент.

Прямая речь Зеленского: "Все эти удары были бы невозможны, если бы мы имели достаточную поддержку мира в очевидных вещах. В дальнобойности ради безопасности.

В действительно действенных санкциях, которые не позволили бы России импортировать критически важные компоненты для производства дронов и ракет, в частности микроэлектронику. А также в политических решениях, которые могут уничтожить российское желание воевать.

РЕКЛАМА:

Украина заслуживает такой же надежной безопасности, как и все другие наши партнеры в свободном мире".

Напомним: Зеленский отметил, что россияне до сих пор используют компоненты от компаний из Китая, Европы и США для "Шахедов" и ракет.

Зеленскийобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли раненого безоружного украинского воина – омбудсмен

Украина произвела первые 100 единиц ракетного вооружения – Зеленский

В ЕС нет консенсуса по учебной миссии на территории Украины – Боррель

Сибига заявил о налаженном диалоге между Зеленским и Трампом, начнется подготовка встречи

фотоНа химкомбинате, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован еще один взрыв – источник

Умер известный украинский боксер Узелков

Все новости...
Зеленский
Зеленский: За октябрь Украину атаковали "Шахеды" со 170 тысячами иностранных компонентов
Зеленский о ночной атаке россиян: Повреждения есть в Киеве и трех областях
В Instagram Зеленского случайно опубликовали ссылку на костюм динозавра: детали казуса
Последние новости
01:10
Россия ударила дронами по Одессе: один пострадавший, повреждена инфраструктура
00:25
Неделя скульптуры: что нужно знать о незаурядной выставке
00:13
Одессу атакуют ударные беспилотники: в городе слышны взрывы, работает ПВО
23:57
обновляетсяВражеские БпЛА атакуют Украину с разных направлений
23:54
тестЧто нужно знать о необычных породах собак: узнайте животное по фото
23:52
футзалХИТ разгромил "Энергию", "Сокол" одолел "Сухую Балку" в 4 туре Экстралиги
23:52
Россияне в субботу ранили 4 жителей Сумщины
23:24
В Купянской громаде больше не работают банкоматы и отделения "Укрпочты"
22:59
Как отказаться от кофеина? 5 советов от специалистов
22:57
В Курской области россияне в субботу атаковали 18 раз – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: