"900 бомб и 500 БПЛА": Зеленский показал последствия атак РФ за неделю

Российская Федерация атаковала Украину 900 бомбами и 500 "Шахедами" за последние семь дней.

Источник: президент Владимир Зеленский

Детали: Кроме дронов и бомб, РФ также запустила 30 ракет.

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Большинство этих ударов было направлено против гражданских объектов и критической инфраструктуры, уточнил президент.

Прямая речь Зеленского: "Все эти удары были бы невозможны, если бы мы имели достаточную поддержку мира в очевидных вещах. В дальнобойности ради безопасности.

В действительно действенных санкциях, которые не позволили бы России импортировать критически важные компоненты для производства дронов и ракет, в частности микроэлектронику. А также в политических решениях, которые могут уничтожить российское желание воевать.

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Украина заслуживает такой же надежной безопасности, как и все другие наши партнеры в свободном мире".

Напомним: Зеленский отметил, что россияне до сих пор используют компоненты от компаний из Китая, Европы и США для "Шахедов" и ракет.