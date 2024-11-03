Кадыров наградил свою дочь за "укрепление отношений" с оккупированной Донетчиной
Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою старшую дочь медалью за "укрепление отношений" между Чечней и оккупированной Донецкой областью, так называемой "ДНР".
Источник: "Медуза" со ссылкой на телеканал "Грозный"
Детали: Местный телеканал сообщил, что награду старшей дочери Кадырова присвоили за "заслуги, связанные с укреплением культурных и дружеских отношений" между Чечней и аннексированной "ДНР", а также за "поддержание духа" оккупантов.
26-летняя Айшат Кадырова уточнила в соцсетях, что получила медаль "Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова".
Справка: С 2021 года Айшат Кадырова возглавляла министерство культуры Чеченской Республики, получив на этой должности звание заслуженного работника культуры региона. В октябре 2023 года она стала вице-премьером Чечни по социальным вопросам.
В том же месяце ей присвоили звание народной артистки Чеченской Республики.
Теперь у Айшат Кадыровой не меньше семи наград.