В понедельник в Украине будет ветрено, местами с мокрым снегом

В понедельник 4 ноября в восточных и северо-восточных областях ожидается умеренный мокрый снег и дождь, на большинстве территории Украины – сильный ветер.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 4 ноября, Укргидрометцентр

Детали: В восточных и северо-восточных областях ожидается умеренный мокрый снег и дождь; на остальной территории небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

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Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в северной части 0-5° тепла; днем 4-9° тепла, на юге страны 8-13°.

На Киевщине облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

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Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 2-4°, днем 5-7° тепла.