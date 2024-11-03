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США профинансировали 800 мобильных групп в Украине, которые сбили более 200 дронов – посол

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 ноября 2024, 18:08
США профинансировали 800 мобильных групп в Украине, которые сбили более 200 дронов – посол
мобильная огневая группа, фото из Telegram посольства США

Соединенные Штаты профинансировали создание в Украине 800 мобильных огневых групп Нацгвардии и Госпогранслужбы, которые с начала года сбили более 200 вражеских дронов.

Источник: посол США в Украине Бриджит Бринк, которую цитирует посольство

Прямая речь Бринк: "Мобильные огневые группы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины спасают жизни своей успешной работой, защищая людей и критическую инфраструктуру от нападения со стороны России.

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Горжусь тем, что Бюро Государственного департамента по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности профинансировало 800 таких групп, которые с 1 января 2024 года сбили более 200 дронов".

СШАПВОбеспилотники
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