WP: Европа готовится к разрыву трансатлантических отношений в случае победы Трампа

Ближайшие союзники США в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений в случае победы Дональда Трампа на выборах.

Источник: The Washington Post со ссылкой на разговоры с 15 политиками и экспертами из пяти европейских стран

Детали: Пережив одно президентство Трампа, европейские политики говорят, что они лучше подготовлены ко второму. Они разрабатывают различные планы на случай непредвиденных ситуаций в сфере безопасности и торговли. Однако в некотором смысле они признают, что Европа сейчас менее приспособлена к тому, чтобы иметь дело с Трампом, чем это было раньше, говорится в материале.

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"Интервью с 15 руководителями, политиками, дипломатами и ведущими аналитиками из пяти европейских стран свидетельствуют о том, что независимо от того, кто победит, регион ожидает будущая проверка реальности своей зависимости от Соединенных Штатов", - пишет издание.

Кандидат от демократов Камала Харрис объявила альянс НАТО "железным". Но некоторые высокопоставленные европейские чиновники и дипломаты считают, что на посту президента она скорее пойдет по следам президента Барака Обамы, чем президента Джо Байдена, и переключит внимание США на Восточную Азию.

"Независимо от того, кто победит на выборах в США, внимание США в будущем будет все больше сосредотачиваться на Индо-Тихоокеанском регионе. Европейцам придется делать еще больше для своей безопасности", - заявил в интервью The Washington Post представитель Министерства обороны Германии Михаэль Штемпфле.

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Но в подавляющем большинстве беспокойства, высказанные европейскими чиновниками, сосредоточены на Трампе. По словам дипломатов, оперативная группа быстрого реагирования в штаб-квартире ЕС в первую очередь сосредоточена на разработке стратегии его возвращения.

В прошлый раз, когда Трамп был в должности, он ввел тарифы на сталь и алюминий из Европейского Союза. Но на этот раз он заявляет, что пойдет дальше. Он агитирует за наиболее значительное повышение тарифов за последние почти сто лет. Издание отмечает, что Германия, которая является частой мишенью Трампа, выглядит особенно уязвимой.

В материале говорится, что приверженность Трампа к Украине в ее войне против России является неопределенной. Чтобы застраховаться от возможного разворота Белого дома в отношении Украины, европейские чиновники отметили необходимость протолкнуть пакеты помощи до ноябрьских выборов. Новое командование НАТО также взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву.

Европейские страны также увеличивают свои военные расходы до самого высокого уровня со времен холодной войны.

Европейские чиновники признают, что потеря поддержки США в области обороны нанесет сокрушительный удар. Война в Украине четко показала, насколько трудно европейцам будет выстоять самостоятельно и насколько высоки ставки, пишет издание.