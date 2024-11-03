Россияне ударили по Харькову и пригороду
Воскресенье, 3 ноября 2024, 21:10
Российские войска в воскресенье вечером нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову и пригороду.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram
Детали: Как сообщил Синегубов, есть предварительная информация о вражеском ударе в Шевченковском районе Харькова. Профильные службы выехали на проверку.
Реклама:
По словам Терехова, предварительно один УАБ нанес удар по Харькову, остальные – по близкому пригороду.
Позже Терехов добавил, что прилет по Харькову произошел в лесополосе. Обошлось без пострадавших и разрушений.