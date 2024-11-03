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Россияне ударили по Харькову и пригороду

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 ноября 2024, 21:10
Россияне ударили по Харькову и пригороду
иллюстративное фото УП

Российские войска в воскресенье вечером нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову и пригороду.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Детали: Как сообщил Синегубов, есть предварительная информация о вражеском ударе в Шевченковском районе Харькова. Профильные службы выехали на проверку.

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По словам Терехова, предварительно один УАБ нанес удар по Харькову, остальные – по близкому пригороду.

Позже Терехов добавил, что прилет по Харькову произошел в лесополосе. Обошлось без пострадавших и разрушений.

ХарьковвойнаХарьковская область
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