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Санду, вероятно, выиграет в Молдове за счет диаспоры - предварительный подсчет

Сергей Сидоренко, Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 ноября 2024, 22:30
Санду, вероятно, выиграет в Молдове за счет диаспоры - предварительный подсчет
Майя Санду, фото Getty Images

Действующий президент Молдовы Майя Санду, которая занимает проукраинскую позицию, побеждает на президентских выборах, согласно предварительным результатам подсчета голосов.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По итогам подсчета голосов более 80% участков внутри Молдовы, а также на зарубежных участках в государствах восточнее Молдовы кандидат от пророссийской партии социалистов Александр Стояногло набирает около 51,5% голосов, Майя Санду - 48,5%.

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Источники "Европейской правды" утверждают, что такая пропорция сохранялась в течение процесса подсчета.

Впрочем, еще не начался подсчет голосов западной диаспоры, поскольку участки в западной Европе закрылись на час позже. Диаспора показала на выборах беспрецедентную явку: за рубежом проголосовало более 320 тысяч голосов из общего количества менее 1.7 млн голосов.

В государствах ЕС Санду еще в первом туре поддерживало абсолютное большинство избирателей.

Молдовавиборы
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