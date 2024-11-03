Санду, вероятно, выиграет в Молдове за счет диаспоры - предварительный подсчет

Действующий президент Молдовы Майя Санду, которая занимает проукраинскую позицию, побеждает на президентских выборах, согласно предварительным результатам подсчета голосов.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По итогам подсчета голосов более 80% участков внутри Молдовы, а также на зарубежных участках в государствах восточнее Молдовы кандидат от пророссийской партии социалистов Александр Стояногло набирает около 51,5% голосов, Майя Санду - 48,5%.

Реклама:

Источники "Европейской правды" утверждают, что такая пропорция сохранялась в течение процесса подсчета.

Впрочем, еще не начался подсчет голосов западной диаспоры, поскольку участки в западной Европе закрылись на час позже. Диаспора показала на выборах беспрецедентную явку: за рубежом проголосовало более 320 тысяч голосов из общего количества менее 1.7 млн голосов.

В государствах ЕС Санду еще в первом туре поддерживало абсолютное большинство избирателей.