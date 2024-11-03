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На Кураховском направлении россияне атаковали более 70 раз за день – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 ноября 2024, 23:16
На Кураховском направлении россияне атаковали более 70 раз за день – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

В воскресенье на фронте произошло 160 боевых столкновений, при этом 72 вражеских атаки зафиксировано на Кураховском направлении, в то же время на Покровском враг атаковал 27 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Россия нанесла ракетный удар одной ракетой, 62 авиаудара, сбросив при этом 84 УАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 582 дрона-камикадзе и совершили более 3500 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Харьковском направлении российские террористы четыре раза безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска, также сбросили авиабомбы на Муравское, Ковали и Зрубанку.

Шестнадцать раз враг атаковал на Купянском направлении. Вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Загрызово, Кругляковки, Вишневого и Першотравневого подразделения Сил обороны отбили десять штурмов. Продолжаются шесть боестолкновений.

На Лиманском направлении за воскресенье российские войска девять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Терны и Диброва.

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В Торецке и в направлении Щербиновки противник четыре раза пытался улучшить свое положение на Торецком направлении, к тому же авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Дружба, Торецк и Петровка.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 27 раз атаковал украинские позиции в районах Миролюбовки, Лисовки, Проминя, Сухого Яра, Новогродовки и Вишневого. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, в воскресенье оккупанты на Покровском направлении потеряли 213 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожена артиллерийская система, боевая бронированная машина и три единицы автомобильной техники оккупанта. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения четырем артсистемам и вражескому танку.

На Кураховском направлении на это время суток зафиксировано 72 вражеских атаки. Четырнадцать из них продолжаются. В основном бои продолжаются в районах Новоселидовки, Волченки, Кременной Балки, Антоновки и Катериновки.

Одиннадцать раз противник штурмовал передний край украинской обороны в направлении Трудового на Времовском направлении, две атаки продолжаются.

Трижды безуспешно враг пытался атаковать позиции украинских защитников на Приднепровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

Генштабвойна
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