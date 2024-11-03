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На Харьковщине россияне разрушили подъезд многоэтажки, под завалами люди

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 ноября 2024, 23:34
На Харьковщине россияне разрушили подъезд многоэтажки, под завалами люди
Кившаровка на Харьковщине, deepstatemap

В результате российского удара по пгт. Ковшаровка Купянского района Харьковской области в воскресенье вечером разрушен подъезд многоэтажки, под завалами находятся люди.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Обстрел произошел около 20:50, известно об одном пострадавшем.

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В Кившаровке в результате вражеского удара по пятиэтажному дому разрушен подъезд.

Под завалами находятся по меньшей мере три человека. Одну женщину удалось спасти.

Синегубов отметил, что аварийно-спасательные работы осложняются из-за постоянных обстрелов.

Харьковская областьвойна
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