Россияне снова запускали ударные БпЛА с севера и юга
В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного и позже с южного направления.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 18:47 появилось сообщение о группе ударных БпЛА на севере Сумской области, движущихся юго-западным курсом.
На Сумщине и Черниговщине объявлена воздушная тревога.
В 21:04 Воздушные силы предупредили о движении "Шахеда" на Сумы.
По состоянию на 21:20 ударные БпЛА продолжают движение:
- на северо-востоке Черниговской области в направлении Чернигова;
- на севере Сумской области курсом на Глухов;
- на западе Сумщины курсом на Ромны;
- на севере Сум курсом на Сумы.
По состоянию на 22:20 ударные БПЛА:
- на юге Черниговской области курсом на Киев;
- на границе Сумской и Черниговской областей курсом на северо-запад;
- на юго-западе от Сум курсом на юго-восток;
- на границе Сумской и Киевской областей курсом на Киев;
- на Николаевщине на восток и запад от города курсом на северо-запад.
По состоянию на 22:57:
- на севере Черниговской области курсом на юго-запад;
- на севере Киевской области курсом на юго-запад;
- на северо-западе от Сум курсом на юго-запад;
- на границе Полтавской и Черкасской областей курсом на юго-запад;
- на северо-западе от Николаева курсом на город;
- на запад от Кривого Рога курсом на Черкассы.
- на юге Одесской области курсом на Болград.
В 23:15 Воздушные силы предупредили об ударном БпЛА со стороны Дымера курсом на Киев. В столице объявлена воздушная тревога.
Обновлено: В 00:23 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских беспилотников по Украине.
Дословно:
- "Группа БпЛА на северо-западе Черниговской области курсом на юго-запад;
- группа БпЛА на востоке Житомирской области курсом на Белую Церковь;
- БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей курсом на Черкассы;
- БпЛА на границе Сумской и Полтавской областей курсом на юго-запад;
- БпЛА на севере Полтавщины курсом на Черкасскую область;
- БпЛА в Одесской области к северу от Измаила курсом на запад".
- 1:22: "группа БПЛА на севере Киевской области курсом на запад;
- группа БПЛА на юго-востоке Киевской области курсом на Черкасскую область".
Детали: По состоянию на 5:40 в областях, которым угрожали беспилотники, объявили отбои тревоги.