Россияне снова запускали ударные БпЛА с севера и юга

В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного и позже с южного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 18:47 появилось сообщение о группе ударных БпЛА на севере Сумской области, движущихся юго-западным курсом.

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На Сумщине и Черниговщине объявлена воздушная тревога.

В 21:04 Воздушные силы предупредили о движении "Шахеда" на Сумы.

По состоянию на 21:20 ударные БпЛА продолжают движение:

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на северо-востоке Черниговской области в направлении Чернигова;

на севере Сумской области курсом на Глухов;

на западе Сумщины курсом на Ромны;

на севере Сум курсом на Сумы.

По состоянию на 22:20 ударные БПЛА:

на юге Черниговской области курсом на Киев;

на границе Сумской и Черниговской областей курсом на северо-запад;

на юго-западе от Сум курсом на юго-восток;

на границе Сумской и Киевской областей курсом на Киев;

на Николаевщине на восток и запад от города курсом на северо-запад.

По состоянию на 22:57:

на севере Черниговской области курсом на юго-запад;

на севере Киевской области курсом на юго-запад;

на северо-западе от Сум курсом на юго-запад;

на границе Полтавской и Черкасской областей курсом на юго-запад;

на северо-западе от Николаева курсом на город;

на запад от Кривого Рога курсом на Черкассы.

на юге Одесской области курсом на Болград.

В 23:15 Воздушные силы предупредили об ударном БпЛА со стороны Дымера курсом на Киев. В столице объявлена воздушная тревога.

Обновлено: В 00:23 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских беспилотников по Украине.

Дословно:

"Группа БпЛА на северо-западе Черниговской области курсом на юго-запад;

группа БпЛА на востоке Житомирской области курсом на Белую Церковь;

БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей курсом на Черкассы;

БпЛА на границе Сумской и Полтавской областей курсом на юго-запад;

БпЛА на севере Полтавщины курсом на Черкасскую область;

БпЛА в Одесской области к северу от Измаила курсом на запад".

1:22 : "группа БПЛА на севере Киевской области курсом на запад;

: "группа БПЛА на севере Киевской области курсом на запад; группа БПЛА на юго-востоке Киевской области курсом на Черкасскую область".

Детали: По состоянию на 5:40 в областях, которым угрожали беспилотники, объявили отбои тревоги.