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Россияне снова запускали ударные БпЛА с севера и юга

Катерина Тищенко, Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 ноября 2024, 01:22
Россияне снова запускали ударные БпЛА с севера и юга
иллюстрация Getty Images

В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного и позже с южного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 18:47 появилось сообщение о группе ударных БпЛА на севере Сумской области, движущихся юго-западным курсом.

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На Сумщине и Черниговщине объявлена воздушная тревога.

В 21:04 Воздушные силы предупредили о движении "Шахеда" на Сумы.

По состоянию на 21:20 ударные БпЛА продолжают движение:

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  • на северо-востоке Черниговской области в направлении Чернигова;
  • на севере Сумской области курсом на Глухов;
  • на западе Сумщины курсом на Ромны;
  • на севере Сум курсом на Сумы.

По состоянию на 22:20 ударные БПЛА:

  • на юге Черниговской области курсом на Киев;
  • на границе Сумской и Черниговской областей курсом на северо-запад;
  • на юго-западе от Сум курсом на юго-восток;
  • на границе Сумской и Киевской областей курсом на Киев;
  • на Николаевщине на восток и запад от города курсом на северо-запад.

По состоянию на 22:57:

  • на севере Черниговской области курсом на юго-запад;
  • на севере Киевской области курсом на юго-запад;
  • на северо-западе от Сум курсом на юго-запад;
  • на границе Полтавской и Черкасской областей курсом на юго-запад;
  • на северо-западе от Николаева курсом на город;
  • на запад от Кривого Рога курсом на Черкассы.
  • на юге Одесской области курсом на Болград.

В 23:15 Воздушные силы предупредили об ударном БпЛА со стороны Дымера курсом на Киев. В столице объявлена воздушная тревога.

Обновлено: В 00:23 Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских беспилотников по Украине.

Дословно:

  • "Группа БпЛА на северо-западе Черниговской области курсом на юго-запад;
  • группа БпЛА на востоке Житомирской области курсом на Белую Церковь;
  • БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей курсом на Черкассы;
  • БпЛА на границе Сумской и Полтавской областей курсом на юго-запад;
  • БпЛА на севере Полтавщины курсом на Черкасскую область;
  • БпЛА в Одесской области к северу от Измаила курсом на запад".

  • 1:22: "группа БПЛА на севере Киевской области курсом на запад;
  • группа БПЛА на юго-востоке Киевской области курсом на Черкасскую область".

Детали: По состоянию на 5:40 в областях, которым угрожали беспилотники, объявили отбои тревоги.

беспилотникиШахед
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