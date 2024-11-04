Мэр Харькова сообщил о еще одном прилете по городу

Городской голова Харькова Игорь Терехов после полуночи 4 ноября сообщил о прилете в Холодногорском районе города, две женщины испытали острую реакцию на стресс.

Источник Терехов в Telegram, Офис генерального прокурора

Детали По словам Терехова, еще один прилет произошел рядом с одним из рынков в Холодногорском районе города.

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Прямая речь Терехова: "По предварительной информации там без пострадавших, выбиты стекла. На месте работают все соответствующие службы".

Обновлено: Впоследствии в прокуратцри уточнили, что в Холодногорском районе Харькова авиационный боеприпас упал в реку возле рынка. Повреждено около 50 торговых павильонов. Две женщины получили острую реакцию на стресс.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что российские войска второй раз за вечер нанесли удар КАБами по Харькову, известно об 11 пострадавших.