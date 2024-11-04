В Киеве и области ПВО работала по российским дронам

В ночь на 4 ноября в Киеве и области работали силы ПВО по вражеским беспилотникам.

Источник Киевская ОВА, КГВА

Дословно КОВА: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

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Обновлено В 2:09 в КГВА сообщили о работе ПВО в столице.

В 2:31 объявили отбой тревоги в столице, а в 3:15 - в области.

Что предшествовало: В воскресенье вечером было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного и позже южного направлений.