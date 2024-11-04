В двух районах Киева произошли возгорания из-за обломков вражеских БпЛА

В результате атаки беспилотников российской армии в Оболонском и Деснянском районах столицы зафиксировали падение обломков дронов, в результате чего возникли возгорания.

Источник: КГВА, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: В КГВА отметили, что информация о разрушениях или пострадавших уточняется.

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По данным Кличко, обломки упали на открытое пространство.

Прямая речь Кличко: "В Оболонском и в Деснянском районах упали обломки дронов. Предварительно - на открытое пространство. Экстренные службы направляются на место".

"В Деснянском районе, где упали обломки дрона, возгорание на территории парка "Муромец".

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В Оболонском районе, предварительно, возгорание на набережной. Горят зеленые насаждения".

Напомним: В ночь на 4 ноября в Киеве и области работали силы ПВО по вражеским беспилотникам.