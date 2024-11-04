Иран планирует мощную атаку на Израиль – СМИ

Иран готовит атаку на Израиль с использованием более мощных боеголовок и "другого оружия", которое не применялось во время двух предыдущих атак.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, The Times of Israel

Египетский чиновник сообщил WSJ, что Тегеран частным образом предупредил Каир, что его ответ на воздушные удары Израиля по его территории 26 октября – в ответ на атаку Исламской Республики баллистическими ракетами 1 октября – будет "сильным и сложным".

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Иранский чиновник заявил, что, поскольку его военные потеряли четырех солдат и одно гражданское лицо, есть необходимость ответить.

В сообщении говорится, что иранские военные будут привлечены к операции, знаменующей собой отход от ракетных атак 13-14 апреля и 1 октября, которые были осуществлены Корпусом стражей исламской революции.

По словам чиновника, атака будет направлена на израильские военные объекты "гораздо агрессивнее, чем в прошлый раз", и что для запуска ракет может быть использована территория Ирака.

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Что предшествовало: Сообщалось, что, по данным трех израильских источников, ответный удар Израиля по Ирану уничтожил критически важный компонент иранской программы по разработке баллистических ракет.