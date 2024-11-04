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ISW указал, что может затормозить российские операции с использованием беспилотников

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 ноября 2024, 04:54
ISW указал, что может затормозить российские операции с использованием беспилотников
дрон, иллюстративное фото Getty Images

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), попытки российского Минобороны централизовать контроль над неофициальными российскими подразделениями беспилотников может временно затормозить операции РФ с использованием дронов.

Источник ISW

Дословно ISW: "Попытки Министерства обороны России централизовать контроль над неофициальными российскими подразделениями беспилотников может снизить эффективность российского беспилотного потенциала".

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Детали Российское издание "Важные истории" собрало несколько сообщений от российских так называемых военных блогеров, которые жалуются на то, что российское военное командование систематически расформировывает неофициальные российские подразделения беспилотников и отдает опытных операторов БпЛА в пехотные атаки, что приводит к большим потерям среди операторов дронов.

Некоторые блогеры объяснили, что российское военное командование предпочитает "мясные" штурмы с использованием пехоты и не имеет достаточного количества личного состава для продолжения этих штурмов, и отметили, что некоторые роты насчитывают 90 человек, из которых только 20 являются регулярным штурмовым персоналом, а остальные - неофициальные операторы беспилотников, специалисты по связи и военнослужащие, которые помогают в эвакуации погибших и раненых.

Некоторые российские блогеры, однако, связывают эту тенденцию с недавними усилиями Министерства обороны России по формированию "объединенных технических батальонов беспилотников" и Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон".

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Российские блогеры также критиковали усилия МО РФ по созданию отдельных специализированных "технических батальонов беспилотников", ссылаясь на отсутствие единой российской системы связи, которая бы позволила специальным подразделениям беспилотников тесно координировать свои действия со штурмовыми подразделениями.

Они, кроме того, жаловались на то, что МО РФ понадобится много времени для налаживания связи между новыми централизованными подразделениями беспилотников и штурмовыми подразделениями, что приведет к тому, что российские штурмовые подразделения временно потеряют прикрытие со стороны беспилотников.

Дословно ISW: "Сокращение российских специалистов по беспилотникам может также по крайней мере временно затормозить российские операции с использованием беспилотников, если Министерство обороны России продолжит свои усилия по централизации".

Ключевые выводы ISW за 3 ноября:

  • Действующий президент Молдовы Майя Санду одержала победу во втором туре президентских выборов, который состоялся 3 ноября 2024 года.
  • Власти Молдовы сообщили о масштабном российском вмешательстве и саботаже во время второго тура президентских выборов, состоявшегося 3 ноября 2024 года, вероятно, с целью предоставления преимущества прокремлевскому кандидату Стояногло.
  • Усилия Министерства обороны России по централизации контроля над неофициальными российскими подразделениями по эксплуатации беспилотников могут снизить эффективность российского потенциала БпЛА.
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг российскую информационную операцию по обмену военнопленными, направленную на дестабилизацию украинского общества и подрыв доверия украинцев к своей власти.
  • Российские войска продвинулись вблизи Северска, Покровска, Курахово и Угледара в Донецкой области.
  • Украинский чиновник сообщил, что российские подразделения морской пехоты нельзя считать "элитными" из-за отсутствия специализированной подготовки для новобранцев и из-за того, что украинские силы уничтожили основное ядро российской профессиональной армии с начала полномасштабного российского вторжения.

ISWРосcиябеспилотникивойна
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