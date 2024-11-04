Россияне атаковали 13 громад Сумщины

В течение прошлого дня россияне совершили 43 обстрела 13 громад Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 102 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Чупаховская, Путивльская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Дружбовская, Свесская громады".

Реклама:

Детали По территории Хотинской громады с территории РФ самолет осуществил пуск КАБ. Также были минометные обстрелы, удары FPV-дронами и сброс двух взрывных устройств. В общем - 20 взрывов.

В Юнаковской громаде зафиксировали пуски КАБ, обстрел из танка, артиллерийский обстрел - 13 взрывов.

По Краснопольской громаде враг бил из артиллерии, 17 взрывов.

РЕКЛАМА:

На Белопольскую громаду вражеский БпЛА совершил сброс взрывного устройства, был минометный обстрел - 7 взрывов.

Чупаховскую громаду враг атаковал БПЛА типа "Герань-2", в результате произошло возгорание сухой растительности.

По Великописаревской общине россияне ударили из артиллерии, миномета - 23 взрыва.

Эсманьскую общину атаковали FPV-дронами, также был пуск КАБ - 5 взрывов.

По Середино-Будской общине с территории РФ был удар FPV-дронами, 2 взрыва.

На Свескую громаду произошла атака FPV-дронами, 3 взрыва.

В Дружбовской громаде зафиксировали удар FPV-дронами, 2 взрыва.

По Сумской громаде россияне нанесли удар БПЛА типа "Ланцет", в результате чего поврежден автомобиль.

На Шалигинскую общину россияне сбросили 4 мины, был удар FPV-дроном, 2 взрыва.

На Путивльскую общину с вражеского БпЛА произошел сброс взрывного устройства, 1 взрыв.