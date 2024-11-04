Харрис досрочно проголосовала на выборах президента США

Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис сообщила, что проголосовала на выборах президента и членов Конгресса досрочно, путем отправки бюллетеня по почте.

Источник: Харрис во время выступления в Детройте в воскресенье, цитирует Укринформ

Прямая речь Харрис: "Я фактически только что заполнила свой бюллетень для отправки по почте".

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Детали При этом Харрис подчеркнула, что ее бюллетень направится в домашний штат Калифорния, и что она доверяет системе раннего голосования по почте.

Вице-президент отметила, что чувствует себя прекрасно и "с нетерпением ждет следующих 48 часов, которые проведет в общении с избирателями".

Харрис отметила, что будет говорить с людьми о том, что поставлено на карту, о будущем страны, создании коалиций, укреплении экономики и страны в целом.

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Напомним: День выборов в США – во вторник, 5 ноября. Досрочное голосование продолжается.

Более 80% американцев готовы принять результат выборов независимо от того, кто из кандидатов победит.

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