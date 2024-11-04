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Подкуп и вмешательство: Санду после победы на выборах рассказала о «беспрецедентной атаке» на Молдову

Кристина Бондарева, Ирина БалачукПонедельник, 4 ноября 2024, 07:35
Подкуп и вмешательство: Санду после победы на выборах рассказала о «беспрецедентной атаке» на Молдову
Президент Молдовы Майя Санду. Фото из Facebook

Президент Молдовы Майя Санду, которая переизбралась на второй срок, заявила, что во время этих выборов ее страна подверглась беспрецедентной атаке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Санду в ее избирательном штабе 

Прямая речь президента: "Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы: грязные деньги, незаконный подкуп голосов, вмешательство преступных группировок в избирательные процессы, распространение ненависти и страха в нашем обществе. Но наш народ объединился, и граждане выиграли".

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Детали: Санду также обратилась к избирателям на русском языке – она сказала, что услышала голос тех, кто поддержал ее, и тех, кто голосовал за ее соперника, кандидата от пророссийской Партии социалистов Александра Стояногло. Санду пообещала быть президентом для всех.

"В нашем выборе достойного будущего никто не проиграет. Мы можем придерживаться разных точек зрения, говорить на разных языках, но мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни для наших детей. Это моя главная цель для Молдовы на ближайшие годы. Нам необходимо объединение общества", – сказала Санду на русском языке.

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