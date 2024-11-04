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Россияне атаковали Днепропетровскую область: повредили инфраструктуру

Ирина БалачукПонедельник, 4 ноября 2024, 07:50
Россияне атаковали Днепропетровскую область: повредили инфраструктуру
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские войска выпустили ракету по Днепропетровской области, в результате чего повреждена инфраструктура в Днепровском районе.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью агрессор атаковал ракетой Днепровский район. Возник пожар, который спасатели потушили. Повреждена инфраструктура".

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Детали: Также по словам главы области, захватчики ударили дроном-камикадзе по Никополю и били из артиллерии по Марганецкой общине.

Лысак подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

Днепропетровская областьракетный удар
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