Россияне атаковали Днепропетровскую область: повредили инфраструктуру
Понедельник, 4 ноября 2024, 07:50
Российские войска выпустили ракету по Днепропетровской области, в результате чего повреждена инфраструктура в Днепровском районе.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Ночью агрессор атаковал ракетой Днепровский район. Возник пожар, который спасатели потушили. Повреждена инфраструктура".
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Детали: Также по словам главы области, захватчики ударили дроном-камикадзе по Никополю и били из артиллерии по Марганецкой общине.
Лысак подчеркнул, что обошлось без пострадавших.