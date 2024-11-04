ВСУ отминусовали уже более 700 тысяч оккупантов
Понедельник, 4 ноября 2024, 07:56
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Силы обороны обезвредили уже более 700 тысяч вражеских солдат.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 700 390 (+1 300) человек,
- танков – 9 193 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 18 538 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 20 121 (+35) ед,
- РСЗО – 1 245 (+1) ед,
- средств ПВО – 994 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 280 (+93) ед,
- крылатых ракет – 2 629 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 28 237 (+77) ед,
- специальной техники – 3 587 (+3) ед.
Данные уточняются.