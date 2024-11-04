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ВСУ отминусовали уже более 700 тысяч оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 4 ноября 2024, 07:56
ВСУ отминусовали уже более 700 тысяч оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Силы обороны обезвредили уже более 700 тысяч вражеских солдат.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 700 390 (+1 300) человек,
  • танков – 9 193 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 18 538 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 20 121 (+35) ед,
  • РСЗО – 1 245 (+1) ед,
  • средств ПВО – 994 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 280 (+93) ед,
  • крылатых ракет – 2 629 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28 237 (+77) ед,
  • специальной техники – 3 587 (+3) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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