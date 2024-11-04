Россияне атаковали ВСУ почти 170 раз, под наибольшим давлением два направления – Генштаб

За прошедшие сутки российские войска атаковали Силы обороны на 11 направлениях фронта, произошло 169 боевых столкновений, самая горячая ситуация сохраняется на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска.

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Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 16. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Загрызово, Кругляковки, Вишневого и Першотравневого.

На Лиманском направлении наши войска остановили девять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Грековка, Терны и Диброва.

Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Торецк, Дружба, Петровка и Дилиевка на Торецком направлении, к тому же враг четыре раза пытался продвинуться вперед в районе Торецка.

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27 атак, такое количество за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Миролюбовки, Лисовки, Луча, Сухого Яра, Новогродовки и Вишневого.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Островского, Дальнего, Антоновки и Катериновки оккупанты 27 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Двенадцать атак противника остановили наши защитники в районе Трудового, что на Времовском направлении.

На Ореховском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении захватчики трижды безрезультатно атаковали позиции наших войск.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес двадцать восемь авиаударов, применив 40 управляемых авиабомб, также украинские защитники отбили тринадцать вражеских атак.