Силы ПВО сбили 50 беспилотников в 9 областях Украины

В ночь на 4 ноября российские войска атаковали Украину баллистикой, управляемыми авиабомбами и 80 ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона сбила 50 вражеских дронов.

Источник: командование Воздушных сил

Детали: Сообщается, что враг запустил баллистической ракетой "Искандер-М" по Днепропетровщине из Ростовской области и атаковал управляемыми авиабомбами Харьковскую область.

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БпЛА типа "Shahed" и неустановленного типа российские захватчики запускали с Брянщины, Курщины и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие 50-ти вражеских БПЛА в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.

27 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины.

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Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.