Освобожденный из плена пожаловался, что из-за СБУ не может мобилизоваться

Уроженец Макеевки Владимир Фомичев, который около 2 лет провел в российском плену и был освобожден в результате обмена в 2017 году, заявил, что сейчас из-за действий СБУ не может мобилизоваться в Силы обороны с помощью рекрутинга.

Источник: открытое обращение Фомичева к президенту, главе ВР, руководителю ОП, омбудсмену и Генштабу ВСУ, опубликованное в Facebook

Прямая речь Фомичева: "В этом году я несколько раз пытался мобилизоваться в Силы Обороны Украины. Находил подразделения, общался с рекрутерами и некоторые согласились меня взять. Но все наше общение заканчивалось на Спецпроверке СБУ. Это были, как тыловые, так и боевые позиции. Я хотел мобилизоваться через рекрутинг, но не могу.

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В последний раз я хотел трудоустроиться в Государственный оператор тыла (государственное агентство при Министерстве обороны), прошел собеседование, подходил по компетенциям, но СБУ было против этого".

Детали: По словам Фомичева, спецпроверка СБУ связана с его пребыванием в плену, мол, "какой-то клерк в Службе безопасности видит в этом риски, видит потенциальные контакты с оккупированными территориями".

Освобожденный из плена подчеркнул, что он не призывает бороться со спецпроверкой СБУ или вообще с СБУ, а лишь указывает на существование проблемы.

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"Гражданские пленные не освобождены от мобилизации, как, например, военные, которые были в плену. Из-за спецпроверки СБУ мы не можем попасть на должности, которые минимизируют попадание в новый плен, в Силах обороны, воспользовавшись возможностями рекрутинга. Остаются должности с риском для нового плена", – пишет Фомичев.

Поэтому он призвал президента Владимира Зеленского, главу ОП Андрея Ермака, спикера парламента Руслана Стефанчука, министра обороны Рустема Умерова, омбудсмена Дмитрия Лубинца и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича "предоставить гражданским пленным право на отсрочку от мобилизации, которую уже имеют бывшие военнопленные".

"Военных, которые прошли плен, мобилизуют только по их желанию. Гражданские, которые пережили все эти ужасы, не имеют такой возможности. Военные сделали для нашей страны гораздо больше, чем мы. Однако мы были в тех же тюрьмах, тех же камерах, нас так же больно били и пытали – это все происходило из-за нашей гражданской позиции, из-за нашего выбора в пользу Украины, свободы и демократии", – написал Фомичев.

Он добавил, что таких людей, как он, не очень много. Но все, кто прошел плен, "находятся в тяжелом физическом и психоэмоциональном состоянии, переживая страшные события своего плена и тяжелую реабилитацию".

Фомичев рассказал, что в плену его "регулярно били дубинками, отбивали пятки", "вставляли в зубы гранату и били по зубам, чтобы выбить их", "вырезали на плече ножом герб Украины" и пытали другими способами.

"Понимаю, что предоставление отсрочки от мобилизации для гражданских пленных может быть небыстрым законодательным решением. На время его имплементации, прошу сделать так, чтобы гражданские пленные в результате мобилизации могли служить только в тыловых подразделениях или на небоевых должностях, идя на боевые только вследствие своего личного желания. Это может снизить возможность нашего повторного попадания в плен. Второй плен – это для нас будет медленная, но окончательная смерть в муках и забвении", – подытожил освобожденный из плена.

Для справки: Владимира Фомичева члены группировки "МГБ ДНР" арестовали 4 января 2016 года, когда он приехал навестить родителей в оккупированной Макеевке. Ему инкриминировали участие в запрещенных на оккупированной территории организациях и незаконное хранение оружия.

Фомичева освободили в результате обмена 27 декабря 2017 года.

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