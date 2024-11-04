Николаевские морпехи разнесли в щепки российский десант на Курщине
Понедельник, 4 ноября 2024, 11:27
Морские пехотинцы поделились кадрами отражения штурмовой атаки российских десантников в Курской области РФ.
Источник: пресс-служба 36 ОБрМП
Дословно: "Демократия в действии! Тотальный разбор БМП штурмовой группы россиян на Курщине расчетом "Джавелина" николаевских морпехов.
Реклама:
Накат десанта разгромлен силами артиллерии и ударных дронов бригады".
Детали: Указывается, что аэроразведку обеспечивало подразделение "ГРИФОН501".