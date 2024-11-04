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Николаевские морпехи разнесли в щепки российский десант на Курщине

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 ноября 2024, 11:27
Николаевские морпехи разнесли в щепки российский десант на Курщине

Морские пехотинцы поделились кадрами отражения штурмовой атаки российских десантников в Курской области РФ.

Источник: пресс-служба 36 ОБрМП

Дословно: "Демократия в действии! Тотальный разбор БМП штурмовой группы россиян на Курщине расчетом "Джавелина" николаевских морпехов.

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Накат десанта разгромлен силами артиллерии и ударных дронов бригады".

Детали: Указывается, что аэроразведку обеспечивало подразделение "ГРИФОН501".

Курская область Вооруженные силывойна
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