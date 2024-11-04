В 53-й и 47-й бригадах призвали военных вернуться на службу после СЗЧ
53-я и 47-я отдельные механизированные бригады ВСУ обратилась к военнослужащим, которые самовольно оставили свои части, с призывом вернуться на службу. Бригады обещают поддержку и консультации на каждом этапе возвращения.
Источник: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 47 отдельная механизированная бригада
Дословно 53 ОМБр: "Для каждого военнослужащего, который ранее самовольно оставил часть, сейчас открыты двери для возвращения. У нас одна страна, одна цель, и победить мы сможем только вместе. Важно, чтобы каждый, кто готов защищать нашу землю, мог присоединиться к общему делу, независимо от прошлых решений".
Детали: Подобное сообщение опубликовала и 47 отдельная механизированная бригада, добавив, что есть разные причины СЗЧ и пообещала предоставить консультацию и сопровождение на всех этапах возвращения.
"Кто-то устал и соскучился по родным, другие – не нашли места в своей бригаде по той специальности, которую предоставили.
Мы же готовы предложить тебе достойные условия с современным подходом. Наша цель – предоставить возможность каждому бойцу вернуться в строй и реализовать себя", – говорится в сообщении.
Читать больше в материале УП: "Побег из армии. Почему СЗЧ и дезертирство стали массовым явлением и как решить эту проблему"
Что предшествовало:
- 21 сентября военнослужащий 56 Мариупольской ОМБ Сергей Гнездилов написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию в обществе, мнения по этому поводу разделились.
- В 56-й отдельной мотопехотной бригаде, где служит Гнездилов, назначили служебное расследование и заявили, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".
- 23 сентября Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в средствах массовой информации открыла уголовное производство по дезертирству военнослужащего и поручила расследование Бюро.
- Работники ГБР 9 октября задержали Гнездилова и провели обыск.
- 11 октября суд избрал меру пресечения для военнослужащего Сергея Гнездилова 60 дней под стражей без права на залог.
- Также в октябре этого года по материалам Государственного бюро расследований суды во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях вынесли около сотни решений не сажать военных за первое СЗЧ, а позволить им вернуться на службу.