Белый дом и резиденцию Харрис оградили металлическими заборами на случай беспорядков

Издание The Washington Post сообщило, что в районе Белого дома, Капитолия и резиденции вице-президента Камалы Харрис в Вашингтоне появились новые заграждения на случай возможных беспорядков в ближайшие дни на фоне выборов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post

Детали: Сообщается, что секретная служба возвела металлические заборы вокруг комплекса Белого дома и Министерства финансов, а также прилегающих частей площади Лафайет, Военно-морской обсерватории и дома Харрис в округе Колумбия. В районе Капитолия также установлены временные барьеры.

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У секретной службы также есть планы по мерам безопасности за пределами конференц-центра в Вест-Палм-Бич во Флориде, где бывший президент Трамп будет проводить мероприятие в ночь выборов.

Харрис проведет ночь выборов в своей альма-матер, университете Говарда в Вашингтоне. Департамент полиции Вашингтона сообщил в воскресенье, что там будут перекрыты улицы, не будет зон для парковки и транзитных объездов в прилегающих районах.

Официальные лица заявили, что пока нет никаких угроз для Вашингтона накануне выборов. Но местные жители готовятся к потенциальным беспорядкам недовольных результатами выборов, а ограждение и фанера на окнах напоминают о президентских выборах 2020 года и нападении на Капитолий 6 января.

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Напомним: Более 80% американцев готовы принять результат выборов независимо от того, кто из кандидатов победит.

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