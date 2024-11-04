Крупнейшие артиллерийские учения НАТО стартуют в Финляндии 

4 ноября в Финляндии начинаются крупнейшие артиллерийские учения стран НАТО в Европе – "Удар молнии-24".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на финского вещателя Yle

Детали: "Удар молнии-24" является частью серии учений "Динамический фронт-25", которые проводятся на территории пяти европейских стран – Финляндии, Эстонии, Германии, Румынии и Польши.

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Артиллерийские учения пройдут в районах Роваярви и Рованиеми в финской Лапландии и продлятся до 28 ноября.

В них примут участие примерно 3600 военнослужащих, из которых около 1250 – солдаты международных сил.

Цель учений – продемонстрировать оборонительные возможности Альянса в регионе Северной Европы, а также отработать оперативное командование, управление и сотрудничество с Объединенным корпусом быстрого реагирования НАТО.

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Прямая речь руководителя учений полковника Янне Мякитало: "Масштаб учений показывает, что в случае необходимости мы можем получить поддержку от членов Альянса очень быстро, а также от командования вооруженных сил Альянса. Это хороший пример того, что наша собственная полевая артиллерия в сочетании с силами и средствами Альянса формирует прочную оборону в северной части Финляндии и НАТО".

Всего в учениях НАТО "Динамический фронт-25" примут участие около 5 тысяч военнослужащих из 28 разных стран.

Предыстория: