Зеленский заявил об увеличении поставок артиллерии от международных партнеров

Президент Владимир Зеленский заявил об увеличении поставок от международных партнеров согласно пакетам поддержки, в частности по артиллерии.

Источник: глава государства по итогам совещания с военным руководством

Прямая речь: "Провел совещание с Главкомом Сырским, начальником Генштаба Баргилевичем и министром обороны Украины Умеровым.

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Подробно о ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Торецкое, а также Купянское - наибольшее внимание.

Отдельный доклад по Курской операции и уничтожению российских сил в определенных районах вблизи нашей государственной границы.

Есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта - фиксируем увеличение поставок согласно пакетам поддержки. Лучше стали результаты в поставках по артиллерии".

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Детали: Зеленский отметил также, что министр обороны Рустем Умеров доложил о поставках дронов украинского производства для Сил обороны. Он отметил, что утвержденные планы поставок производителями выполняются.

Глава государства поручил министру обороны дополнительно увеличить заказ украинских дронов для соответствующих операций Сил обороны.