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Зеленский заявил об увеличении поставок артиллерии от международных партнеров

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 ноября 2024, 13:23
Зеленский заявил об увеличении поставок артиллерии от международных партнеров
фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил об увеличении поставок от международных партнеров согласно пакетам поддержки, в частности по артиллерии.

Источник: глава государства по итогам совещания с военным руководством

Прямая речь: "Провел совещание с Главкомом Сырским, начальником Генштаба Баргилевичем и министром обороны Украины Умеровым.

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Подробно о ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Торецкое, а также Купянское - наибольшее внимание.

Отдельный доклад по Курской операции и уничтожению российских сил в определенных районах вблизи нашей государственной границы.

Есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта - фиксируем увеличение поставок согласно пакетам поддержки. Лучше стали результаты в поставках по артиллерии".

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Детали: Зеленский отметил также, что министр обороны Рустем Умеров доложил о поставках дронов украинского производства для Сил обороны. Он отметил, что утвержденные планы поставок производителями выполняются.

Глава государства поручил министру обороны дополнительно увеличить заказ украинских дронов для соответствующих операций Сил обороны.

Зеленскийпомощь Украинеоружие
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