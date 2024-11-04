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Пьяный водитель во время комендантского часа въехал в машину военного – прокуратура

Ирина БалачукПонедельник, 4 ноября 2024, 13:44
Пьяный водитель во время комендантского часа въехал в машину военного – прокуратура
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

В Киеве нетрезвый водитель во время действия комендантского часа въехал в машину военнослужащего, травмировав военного и свою пассажирку, сообщает Киевская городская прокуратура.

Источник: сайт городской прокуратуры                                    

Детали: ДТП произошло 3 ноября примерно в 1 час ночи. Согласно материалам следствия, 33-летний водитель "Audi А5" во время комендантского часа ехал по Берестейскому проспекту. Впереди на проезжей части стоял военный автомобиль "Mitsubishi L200", а рядом с ним находился военнослужащий ВСУ. 

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Водитель "Audi А5" заблаговременно не увидел "Mitsubishi L200" в своей полосе, столкнулся с машиной и наехал на военнослужащего. 

 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Дословно прокуратура: "В результате ДТП 37-летний военнослужащий и 36-летняя пассажирка автомобиля "Audi А5" с многочисленными травмами были госпитализированы в больницу. Прибор "Драгер" зафиксировал у водителя "Audi А5" 2,4 промилле алкоголя".

 
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Детали: Пьяного водителя задержали. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее средней тяжести телесные повреждения) УКУ.

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Санкция этой статьи предусматривает до 3 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет.

Почему это важно: На военном автомобиле видно специальное оборудование, поэтому можно предположить, что это авто из мобильной огневой группы, которая "охотится" на "Шахеды". Стоит также отметить, что в эту ночь была очередная дроновая атака россиян на столицу.

КиевДТПВооруженные силы
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