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Печерский суд удовлетворил иск Углавы к ЦПК и обязал Шабунина опровергнуть информацию

Алена МазуренкоПонедельник, 4 ноября 2024, 16:09
Печерский суд удовлетворил иск Углавы к ЦПК и обязал Шабунина опровергнуть информацию
ГИЗО УГЛАВА. ФОТО: ПАРЛАМЕНТ.UA

Печерский суд решил удовлетворить иск экс-первого заместителя НАБУ Гизо Углавы к ЦПК и его председателю правления Виталию Шабунину и обязал ЦПК и Шабунина опровергнуть информацию о том, что Углава сливал информацию фигурантам расследования.

Источник: документ, предоставленный УП, ЦПК

Детали: Судья Печерского районного суда Киева Вовк С.В. рассмотрел иск экс-первого заместителя НАБУ Гизо Углавы к ЦПК и его председателю правления Виталию Шабунину о "защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной репутации" и решил его удовлетворить.

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В частности, суд решил признать недостоверной и унижающей честь и достоинство и деловую репутацию Углавы, информацию из видео Youtube-канала ЦПК "Вцепился за должность/Полиграф оправдал замдиректора НАБУ Гизо Углаву?|Шабунин".

Это касается фрагментов, где говорится о том, что Углава сливал информацию фигурантам расследования и прошел полиграф у псевдоэксперта, пытаясь отмазаться.

ЦПК и Шабунина обязали в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда разместить на канале видеозапись, в которой Шабунин сообщит о том, что распространенная ранее информация об Углаве "является недостоверной и зачитать резолютивную часть решения суда по данному делу"

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Апелляцию на решение Печерского суда можно подать в течение 30 дней со дня его провозглашения 4 ноября.

Отметим, что решение принимал одиозный судья Сергей Вовк известный неоднозначной репутацией. Он, например, возглавлял коллегии, которые отправили в тюрьму Юрия Луценко и и.о. министра обороны Валерия Иващенко. Он позволил Андрею Портнову, экс-заместителю главы Администрации президента Виктора Януковича, взыскать с государства 7 млн гривен за якобы ущерб репутации. В 2011 году именно Портнов, будучи членом Высшего совета юстиции, проверял прошение об освобождении Вовка и пришел к выводу, что жалоба на судью безосновательна.

После Революции Достоинства Вовку объявили подозрение в принятии заведомо неправосудного решения, которым он заочно забрал у гражданки автомобиль и квартиру. Судью несколько раз отстраняли от должности. Но к работе он все равно возвращался.

 
 

Обновлено: Позже в ЦПК сообщили, что будут подавать апелляцию. Там также сообщили, что не получили копии решения суда: "Более того - дело Вовк рассматривал без всякого заседания (в письменном производстве). Поскольку, по мнению судьи, это дело является "малозначительным".

Напомним:

  • В июле первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава заявил, что подал иск о защите чести и достоинства против Центра противодействия коррупции и лично председателя правления Виталия Шабунина, требует опровергнуть информацию о его причастности к утечке данных досудебного расследования НАБУ. В ЦПК отреагировали на обвинения.
  • В сентябре директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос уволил своего первого заместителя Гизо Углаву.
  • После появления информации об утечке информации первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава отстранен от исполнения полномочий по собственному заявлению.
  • В среду 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции проводили обыски дома у представителя НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительно "большого строительства". По словам собеседников УП, основанием для обысков стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах в частности бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования относительно "большого строительства".
  • Позже Национальное антикоррупционное бюро заявило, что имеет достаточно ресурсов, чтобы самим расследовать это дело.
  • 12 июля Углава заявил, что прошел по собственной инициативе полиграф и заключение свидетельствует о том, что он не причастен к утечке информации следствия из бюро.
  • 15 июля Углава рассказал, что прошел опрос в рамках проведения служебного расследования относительно утечки информации следствия из бюро.

судНАБУЦПК
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