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Патриарх войны Кирилл заявил, что РПЦ никогда не осуждала смертную казнь

Станислав ПогориловПонедельник, 4 ноября 2024, 14:14
Патриарх войны Кирилл заявил, что РПЦ никогда не осуждала смертную казнь
Патриарх РПЦ Кирилл, фото: Getty Images

Глава "Русской православной церкви" патриарх Кирилл на фоне дискуссии в России об отмене моратория на смертную казнь, заявил, что РПЦ не осуждает этот вид наказания, потому что якобы смертную казнь не осуждал сам Иисус Христос.

Источник: "Коммерсант", Meduza

Детали: По словам Кирилла, "Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам незаслуженно получил смертную казнь".

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По логике главы РПЦ, если опасного для общества человека нельзя "изолировать, его нужно убрать".

"Церковь никогда смертную казнь не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону, но, конечно, нигде она смертную казнь и не приветствовала. Вот такой пока ответ", - сказал он.

Что предшествовало:

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  • В июне 2024 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на пленарном заседании Международного петербургского юридического форума призвал рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь на фоне теракта в "Крокус Сити Холле". Глава СКР сказал, что является "сторонником смертной казни" и, по его мнению, "будет очень гуманно", если маньяк, убивший 70-80-100 человек будет "приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу". Также Бастрыкин предложил отменить мораторий указом президента, без изменения Конституции.
  • Также в провластной партии "Единая Россия" пообещали "проработать" вопрос о возвращении смертной казни, а в Конституционном суде заявили, что суд может обсудить эту тему. В то же время председатель Конституционного суда Валерий Зорькин позже заявил, что возвращение смертной казни невозможно "в рамках действующей Конституции".

Росcияцерковь
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