Патриарх войны Кирилл заявил, что РПЦ никогда не осуждала смертную казнь

Глава "Русской православной церкви" патриарх Кирилл на фоне дискуссии в России об отмене моратория на смертную казнь, заявил, что РПЦ не осуждает этот вид наказания, потому что якобы смертную казнь не осуждал сам Иисус Христос.

Источник: "Коммерсант", Meduza

Детали: По словам Кирилла, "Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам незаслуженно получил смертную казнь".

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По логике главы РПЦ, если опасного для общества человека нельзя "изолировать, его нужно убрать".

"Церковь никогда смертную казнь не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону, но, конечно, нигде она смертную казнь и не приветствовала. Вот такой пока ответ", - сказал он.

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