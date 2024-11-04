Незаконные "туристы" 4 дня бродили по горам в поисках Словакии

Дончанин и черкащанин четыре дня блуждали в горах, чтобы попасть в Словакию, пока не вышли к подразделению пограничников.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Военнослужащие отдела "Стужица" Чопского отряда во время патрулирования обнаружили двух неизвестных, которые шли по дороге, ведущей к пограничному подразделению. Во время опроса мужчин выяснилось, что те блуждают по горам уже четверо суток.

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Жители Донецкой и Черкасской областей признались, что планировали незаконным способом попасть в Словакию.

Мужчины рассказали, что познакомились в соцсетях, где оба изучали информацию о незаконном пересечении границы. Далее решили объединиться, чтобы идти вместе. Чтобы перейти границу, фигуранты выбрали сложный высокогорный участок, поскольку, по их мнению, там было больше шансов избежать пограничных нарядов.

Правонарушители тщательно готовились к путешествию: приобрели туристическую одежду и даже антитепловизионные дождевики, проложили маршрут в мобильных приложениях, запаслись провизией. Впрочем, они не учли сложность горных участков и отсутствие мобильного покрытия на определенных отрезках.

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В конце концов, путешественники сбились с маршрута и блуждали наугад. Через четыре дня они вышли на тропу вблизи отдела пограничной службы "Стужица". Там их и обнаружили пограничники.

Дословно: "Мужчин задержали в административном порядке с целью привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Их дальнейшую судьбу определит суд.

Еще раз подчеркиваем, что самостоятельное пребывание в горной или лесистой местности крайне рискованное и опасное. Пренебрежение законами, неправильные решения и переоценка собственных сил, особенно в осенне-зимний период, может закончиться тяжелыми последствиями для здоровья и даже жизни".