Юлия Орлова вошла в рейтинг лидеров УП 100

Независимые эксперты совместно с "Украинской правдой" выбрали сотню украинцев, которые вошли в рейтинг лидеров УП 100. В категории "Бизнес" одной из победителей стала генеральный директор и совладелица издательства Vivat Юлия Орлова.

В издательском бизнесе Юлия Орлова уже 33 года. Сначала она работала руководителем отдела продаж в "Фолио", а затем основала собственное издательство "Аргумент-принт" и стала гендиректором издательства Vivat.

За годы существования издательство превратилось в одного из лидеров книжного рынка Украины - ежегодно они продают около 2,5 миллиона книг и выдают около 300 новых произведений. Vivat также имеет собственную сеть книжных магазинов по всей Украине, в частности в Киеве, Львове, Харькове, Черновцах и других городах.

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В мае 2023 года под вражеский обстрел попала типография "Фактор-печать", где печатали книги Vivat. Издательство пострадало больше всего из всего холдинга, понеся убытки в десятки миллионов гривен.

"Мы с вами являемся свидетелями уничтожения европейских ценностей и демонстрации низкого уровня развития российского общества. Уверены, что эта трагедия не оставит равнодушным ни одного жителя цивилизованного мира, ведь мы все уже видели подобное: уничтожение книг ведет к упадку морали в обществе. Распространяйте эту информацию, помогайте Украине бороться!", - прокомментировала обстрел Орлова в своем письме-обращении.

После разрушения типографии издательство начали активно поддерживать украинцы. Количество заказов на сайте выросло в 4,5 раза, а "Новая почта" в течение месяца после обстрела доставляла заказы издательства за свой счет. Несмотря на масштабы разрушений, Vivat не только продолжает работать, но и планирует переиздать утраченные тиражи.

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Генеральным партнером премии является юридическая компания ADER HABER.

Мероприятие также поддержали компании Новая Почта, Kernel, UKRNAFTA, TERWIN и COLOR CONCEPT.