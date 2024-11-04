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В ДТП погиб депутат Киевсовета

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 ноября 2024, 14:51
В ДТП погиб депутат Киевсовета
фото с сайта Киевсовета

В дорожно-транспортном происшествии погиб депутат Киевского городского совета, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Сергей Мамоян.

Источник: Киевсовет, полиция Одесской области, источник УП в правоохранительных органах

Дословно Киевсовет: "Депутатский корпус Киевского городского совета, заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, секретариат и сотрудники выражают искренние соболезнования родным и близким депутата Киевсовета IX созыва Сергея Мамояна, который трагически погиб вчера, 03 ноября".

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Детали: По данным УП, депутат погиб в воскресенье в ДТП в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Полиция пишет, что 40-летний житель Киевщины (по данным наших источников - Мамоян -ред.), управляя внедорожником "Toyota", на кольцевом участке дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет, где машина перевернулась и загорелась.

 

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 52-летняя женщина, которая находилась на переднем пассажирском сиденье авто погибли на месте происшествия, а еще двое пассажиров, находившихся на задних сиденьях, травмировались и были госпитализированы в больницу. 51-летней женщине диагностировали ушибы позвоночника и верхней конечности, а 55-летнему мужчине - переломы ключицы и ребра.

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На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и сотрудники отдела реагирования патрульной полиции территориального отдела полиции, а также работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые потушили пожар.

Следователи начали производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц.

Дословно полиция: "В рамках производства назначен ряд судебных экспертиз. Следствие продолжается. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Призываем водителей неукоснительно соблюдать ПДД, внимательно следить за дорожной обстановкой, соблюдать установленный скоростной режим".

Справка: Сергей Мамоян был родным братом нардепа Верховной Рады от запрещенной ныне ОПЗЖ Суто Мамояна.

ДТПКиевсовет
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