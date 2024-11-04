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На Ривненщине остановили схему с фиктивными уголовными делами для избежания мобилизации

Иван ДьяконовПонедельник, 4 ноября 2024, 15:21
На Ривненщине остановили схему с фиктивными уголовными делами для избежания мобилизации
Фото: ГБР

Староста одной из общин Ровенской области и местный правоохранитель организовали схему, которая позволяла военнообязанным избегать мобилизации с помощью фиктивных уголовных производств.

Источник: Ровенская областная прокуратура, ГБР

Детали: По данным следствия, староста одного из округов Радивиловского городского совета Ровенской области и местный милиционер организовали заработок на уклонистах.

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Староста общины при выдаче мужчинам повесток в военкомат намекал, что может помочь с уклонением от военной службы. Правоохранитель открывал фиктивное уголовное производство на военнообязанного, по которому ему могло быть назначено условное наказание сроком на 1-2 года. На время следствия и фиктивного отбывания наказания "клиенты" избегали мобилизации.

Дословно ГБР: ""Услуга" стоила в среднем 100 тыс. грн, однако если военнообязанный уже находился в розыске по материалам ТЦК, то сумма возрастала почти на 10%".

Детали: По данным ГБР организовал сделку, которая действовала с марта по май 2024 года, правоохранитель. В мае 2024 года он был задержан "на горячем" во время получения средств.

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Старосте грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, а полицейскому – от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

В ходе досудебного расследования о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды было сообщено еще трем лицам. Им может грозить до 4 лет лишения свободы.

уклонистыкоррупцияРовенская область
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