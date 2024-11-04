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Выборы в Молдове: Пророссийская Партия социалистов не признает результаты выборов в Молдове

Мария Емец, Иван ДьяконовПонедельник, 4 ноября 2024, 16:08
Выборы в Молдове: Пророссийская Партия социалистов не признает результаты выборов в Молдове
Глава ПСРМ Игорь Додон и кандидат в президенты Александр Стояногло. Фото: Президентура Руспиблики Молдова

Партия социалистов Республики Молдова заявила, что не признает результаты голосования за рубежом на президентских выборах 3 ноября. Партия считает "настоящим" победителем выборов своего кандидата Александра Стояногло.

Источник: сообщает Newsmaker, передает "Европейская правда"

Детали: Социалисты заявили, что не считают свободными демократическими выборами голосование 3 ноября, "особенно в Приднестровском регионе и на зарубежных участках".

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"Майя Санду стала "президентом диаспоры". Партия социалистов не признает голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявили победительницей", - говорится в заявлении партии.

Социалисты заявили, что будут говорить с другими партиями и создавать "совместную стратегию деполитизации госорганов и обеспечения равных условий во время избирательных кампаний".

"Жители Молдовы 3 ноября 2024 года приняли решение, указывая на свое стремление сменить эту власть. Жители Молдовы будут решать и в дальнейшем - на предстоящих парламентских выборах", - заявили в ПСРМ.

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Предыстория:

Подробно о втором туре и его итогах - в статье: Спасти разделенную Молдову. Санду одолела Россию на выборах, но самое сложное - впереди.

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виборыМолдова
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