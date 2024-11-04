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Сильный ветер повалил десятки деревьев в Киеве

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 ноября 2024, 16:13
Сильный ветер повалил десятки деревьев в Киеве
фото КГГА

Из-за непогоды и сильного ветра в столице обнаружили 20 поврежденных и 37 поваленных деревьев.

Источник: КГГА со ссылкой на данные прдприятия "Київзеленбуд"

Детали: Для ликвидации последствий непогоды задействовали технику и работников аварийно-диспетчерской службы коммунального объединения, бригады коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений районов столицы. Они убирают деревья и ветки, которые мешают или несут опасность транспорту и пешеходам.

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фото кГГа

Кроме этого, спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы (КАСС) "Киевская служба спасения" убирают поваленные деревья в разных районах столицы и демонтируют аварийные конструкции на крышах и фасадах домов, поврежденных в результате сильных ветров.

 
фото кгга

Специалисты рекомендуют соблюдать правила безопасности, быть осторожными на улице, не парковать автомобили под деревьями.

Дословно: "Напомним, если упало дерево или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Київзеленбуд" по телефону: (044) 272-40-18.

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Когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или (044) 430-37-13 (телефон КАСС)".

 
фото кгга

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