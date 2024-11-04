Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Умеров предлагает ветеранам реформировать ВСУ: нужно заполнить анкету

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 ноября 2024, 16:50
Умеров предлагает ветеранам реформировать ВСУ: нужно заполнить анкету
скриншот

Министерство обороны Украины планирует привлечь ветеранов к реформированию системы обеспечения Вооруженных сил Украины.

Источник: министр Рустем Умеров в Facebook

Прямая речь: "Сегодня в Украине проживает почти 1 миллион ветеранов, которые возвращаются к гражданской жизни после защиты нашего государства.

Реклама:

Это люди, которые имеют не только бесценный боевой опыт, но и в гражданской жизни были каждый профессионалом своего дела.

Именно поэтому мы приглашаем их присоединиться к реформированию системы обеспечения Вооруженных сил Украины. Государственный оператор тыла (ГОТ) открывает двери для ветеранов и ветеранок российско-украинской войны, которые готовы направить свой опыт на изменения в нашей армии".

РЕКЛАМА:

Детали: По словам Умерова, во время двухмесячной рекрутинговой кампании ветераны смогут принять участие в открытом конкурсе, выбрать наиболее близкое для себя направление деятельности и пройти базовую подготовку работников тыла.

Желающим предлагают заполнить анкету на официальном сайте ДОТ до 15 декабря 2024 года по ссылке.

Умеров РустемМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли раненого безоружного украинского воина – омбудсмен

Украина произвела первые 100 единиц ракетного вооружения – Зеленский

В ЕС нет консенсуса по учебной миссии на территории Украины – Боррель

Сибига заявил о налаженном диалоге между Зеленским и Трампом, начнется подготовка встречи

фотоНа химкомбинате, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован еще один взрыв – источник

Умер известный украинский боксер Узелков

Все новости...
Умеров Рустем
Минобороны впервые предоставило медучреждению статус центра реинтеграции военных: что это значит
Умеров: ТЦК и правоохранители будут иметь общую электронную систему для обмена данными
Украина подписала соглашение с Германией о ПВО, присоединятся еще 4 страны
Последние новости
01:10
Россия ударила дронами по Одессе: один пострадавший, повреждена инфраструктура
00:25
Неделя скульптуры: что нужно знать о незаурядной выставке
00:13
Одессу атакуют ударные беспилотники: в городе слышны взрывы, работает ПВО
23:57
обновляетсяВражеские БпЛА атакуют Украину с разных направлений
23:54
тестЧто нужно знать о необычных породах собак: узнайте животное по фото
23:52
футзалХИТ разгромил "Энергию", "Сокол" одолел "Сухую Балку" в 4 туре Экстралиги
23:52
Россияне в субботу ранили 4 жителей Сумщины
23:24
В Купянской громаде больше не работают банкоматы и отделения "Укрпочты"
22:59
Как отказаться от кофеина? 5 советов от специалистов
22:57
В Курской области россияне в субботу атаковали 18 раз – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: