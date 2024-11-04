Умеров предлагает ветеранам реформировать ВСУ: нужно заполнить анкету

Министерство обороны Украины планирует привлечь ветеранов к реформированию системы обеспечения Вооруженных сил Украины.

Источник: министр Рустем Умеров в Facebook

Прямая речь: "Сегодня в Украине проживает почти 1 миллион ветеранов, которые возвращаются к гражданской жизни после защиты нашего государства.

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Это люди, которые имеют не только бесценный боевой опыт, но и в гражданской жизни были каждый профессионалом своего дела.

Именно поэтому мы приглашаем их присоединиться к реформированию системы обеспечения Вооруженных сил Украины. Государственный оператор тыла (ГОТ) открывает двери для ветеранов и ветеранок российско-украинской войны, которые готовы направить свой опыт на изменения в нашей армии".

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Детали: По словам Умерова, во время двухмесячной рекрутинговой кампании ветераны смогут принять участие в открытом конкурсе, выбрать наиболее близкое для себя направление деятельности и пройти базовую подготовку работников тыла.

Желающим предлагают заполнить анкету на официальном сайте ДОТ до 15 декабря 2024 года по ссылке.