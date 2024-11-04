Умеров предлагает ветеранам реформировать ВСУ: нужно заполнить анкету
Министерство обороны Украины планирует привлечь ветеранов к реформированию системы обеспечения Вооруженных сил Украины.
Источник: министр Рустем Умеров в Facebook
Прямая речь: "Сегодня в Украине проживает почти 1 миллион ветеранов, которые возвращаются к гражданской жизни после защиты нашего государства.
Это люди, которые имеют не только бесценный боевой опыт, но и в гражданской жизни были каждый профессионалом своего дела.
Именно поэтому мы приглашаем их присоединиться к реформированию системы обеспечения Вооруженных сил Украины. Государственный оператор тыла (ГОТ) открывает двери для ветеранов и ветеранок российско-украинской войны, которые готовы направить свой опыт на изменения в нашей армии".
Детали: По словам Умерова, во время двухмесячной рекрутинговой кампании ветераны смогут принять участие в открытом конкурсе, выбрать наиболее близкое для себя направление деятельности и пройти базовую подготовку работников тыла.
Желающим предлагают заполнить анкету на официальном сайте ДОТ до 15 декабря 2024 года по ссылке.