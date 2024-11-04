Кагарлыкское дело: Апелляционный суд подтвердил приговор экс-полицейским, которые изнасиловали женщину

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор по делу об изнасиловании и пытках женщины правоохранителями в Кагарлыке. Им назначили 11 лет лишения свободы.

Источник: адвокат потерпевшей Елена Сотник

Дословно: "Мы выиграли дело Кагарлык Именем Украины! Почти 5 лет в следственных действиях, затем судах, и вот она финишная победная точка. Апелляционный суд оставил приговор первой инстанции без изменений и с сегодняшнего дня он вступил в законную силу! Виновные будут наказаны, правда нашла свое место в этой ужасной истории права силы против силы права! Позже я напишу подробно обо всем, что не могла озвучить во время рассмотрения, потому что слушания были закрыты. Есть много вещей, которые надо менять, чтобы правосудие было эффективнее, а защита потерпевших лучше!"

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