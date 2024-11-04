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Кагарлыкское дело: Апелляционный суд подтвердил приговор экс-полицейским, которые изнасиловали женщину

Анастасия ПроцПонедельник, 4 ноября 2024, 17:08
Кагарлыкское дело: Апелляционный суд подтвердил приговор экс-полицейским, которые изнасиловали женщину
фото: Елена Сотник

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор по делу об изнасиловании и пытках женщины правоохранителями в Кагарлыке. Им назначили 11 лет лишения свободы.

Источник: адвокат потерпевшей Елена Сотник

Дословно: "Мы выиграли дело Кагарлык Именем Украины! Почти 5 лет в следственных действиях, затем судах, и вот она финишная победная точка. Апелляционный суд оставил приговор первой инстанции без изменений и с сегодняшнего дня он вступил в законную силу! Виновные будут наказаны, правда нашла свое место в этой ужасной истории права силы против силы права! Позже я напишу подробно обо всем, что не могла озвучить во время рассмотрения, потому что слушания были закрыты. Есть много вещей, которые надо менять, чтобы правосудие было эффективнее, а защита потерпевших лучше!"

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Знать больше: "Пытки и изнасилование в полицейском участке Кагарлыка. Все, что известно"

"Все болело, но думала, лишь бы только спрятаться". Рассказ жертвы пыток и изнасилования в Кагарлыке

Предыстория:

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  • В ночь с 23 на 24 мая 2020 года оперативник Кагарлыкского отделения полиции в своем кабинете пытал женщину, которую вызвали как свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловали.
  • Проверка внутренней безопасности полиции подтвердила тогда причастность двух полицейских к избиению и изнасилованию женщины - Сергея Сулимы и Николая Кузива. В июле следователи ГБР сообщили о подозрении в пытках еще двум правоохранителям Кагарлицкого отделения полиции.
  • Сейчас обвиняемых пятеро. Их обвиняют по статьям Уголовного кодекса 152 "Изнасилование", 127 "Пытки" и "Похищение или лишение свободы человека, совершенное представителем государства".
  • 24 мая 2023 года Обуховский районный суд вынес приговор двум обвиняемым по делу изнасилованной потерпевшей Нели Погребицкой.

суд
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