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В Херсоне во время разминирования после российских атак погиб взрывотехник

Евгений КизиловПонедельник, 4 ноября 2024, 17:16
В Херсоне во время разминирования после российских атак погиб взрывотехник
Александр Ветер. Фото: Нацполиция

Во время разминирования частного домовладения в Херсоне произошел взрыв, в результате которого смертельные ранения получил капитан полиции Александр Ветер.

Источник: Национальная полиция в соцсетях

Детали: Сообщается, что трагическое событие произошло в Инженерном Херсонской городской общины. Группа работников взрывотехнической службы отправилась на очередное задание для проверки информации местных жителей об оставленных боеприпасах после российской дроновой атаки.

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Погибшему был 41 год. Службе в органах внутренних дел Александр посвятил 10 лет. Работал в батальоне патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" и во взрывотехническом отделе.

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