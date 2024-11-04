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Оккупанты активно атакуют на Кураховском направлении, больше всего возле Кременной Балки – Генштаб

Алена МазуренкоПонедельник, 4 ноября 2024, 17:35
Оккупанты активно атакуют на Кураховском направлении, больше всего возле Кременной Балки – Генштаб
фото с Facebook-страницы Генштаба

С начала суток на фронте произошло 132 боевых столкновения, больше всего на Кураховском направлении - 51 атака врага. При этом 19 атак на Кураховском направлении произошли в районе Кременной Балки.

Источник: Генштаб

Дословно: "С начала суток враг продолжает наступательные действия, количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 132. Наиболее активен враг на Кураховском и Лиманском направлениях.

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Сумская и Харьковская области продолжают страдать от артиллерийских обстрелов с территории российской федерации. Так, под вражеское огневое воздействие попали районы населенных пунктов приграничья".

Детали: На Харьковском направлении в настоящее время продолжается четыре атаки противника в районе Волчанска. Еще две атаки уже отбиты.

На Купянском направлении противник 9 раз начинал штурмовать позиции подразделений ВСУ у Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Вешневого, Лозовой, Кругляковки. Три из них продолжаются.

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На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 18 атак на позиции украинцев в направлении Чернещины, Грековки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского. Пять боестолкновений завершились, 13 - продолжаются.

На Северском направлении оккупанты 1 раз безуспешно штурмовали позицию защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 5 раз в районах Часового Яра и Ступочек. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, 5 раз пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка. Украинские воины дали достойный отпор. Две авиабомбы оккупанты сбросили в районе Дилиевки.

С начала суток захватчики совершили уже 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций на Покровском направлении. Бои продолжаются вблизи Луча, Лисовки, Селидово, Юрьевки и Вишневого. Калиново подверглось ударам КАБами и НАРами.

Горячее всего сейчас на Кураховском направлении. Там уже зафиксировано 51 вражескую атаку. В районе Кременной Балки оккупанты прикладывают основные усилия - провели 19 штурмов, 9 из которых продолжаются.

На Времовском направлении продолжается 2 боестолкновения неподалеку Трудового. Три атаки там уже отбиты украинскими защитниками.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали 5 раз.

На Приднепровском направлении успешно отбит один вражеский штурм. Враг нанес авиаудар НАРами по Николаевке.

Генштабвойна
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