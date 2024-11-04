С начала года Россия предоставила гражданство 3344 иностранцам за участие в войне против Украины
Понедельник, 4 ноября 2024, 18:27
С января 2024 года, Россия предоставила гражданство 3344 иностранцам за участие в российском вторжении в Украину.
Источник: представитель российского Министерства внутренних дел Ирина Волк
Прямая речь: "Мои коллеги из миграционной службы МВД России помогли в урегулировании правового положения иностранного гражданина из ближнего зарубежья – участника специальной военной операции.
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С начала года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации ... гражданство приобрели 3344 иностранных гражданина".
Детали: Волк не уточнила, касается ли приведенная статистика только военных, или также их близких.
Предыстория:
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- Ранее российский правитель Владимир Путин разрешил предоставление гражданства РФ иностранцам, заключившим годовой контракт с Вооруженными силами РФ или пророссийскими военными формированиями во время войны против Украины, а также членам их семей.
- В марте 2023 года сообщалось, что Россия вербует молодых палестинцев, а также ищет сирийцев для участия в войне против Украины, и что на фронт уже отправили около 300 человек.
- В декабре 2023 года Центр национального сопротивления сообщал, что российские оккупанты готовят экспедицию в Африку для поиска наемников на войну против Украины.