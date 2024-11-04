С начала года Россия предоставила гражданство 3344 иностранцам за участие в войне против Украины

С января 2024 года, Россия предоставила гражданство 3344 иностранцам за участие в российском вторжении в Украину.

Источник: представитель российского Министерства внутренних дел Ирина Волк

Прямая речь: "Мои коллеги из миграционной службы МВД России помогли в урегулировании правового положения иностранного гражданина из ближнего зарубежья – участника специальной военной операции.

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С начала года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации ... гражданство приобрели 3344 иностранных гражданина".

Детали: Волк не уточнила, касается ли приведенная статистика только военных, или также их близких.

Предыстория:

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