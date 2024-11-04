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Президент Словакии не пустил ни одного словака воевать за Украину

Иванна Костина, Евгений КизиловПонедельник, 4 ноября 2024, 18:36

Президент Словакии Петер Пеллегрини отклонил все четыре просьбы граждан его страны о разрешении на службу в украинской армии. Эти запросы он получил с момента вступления в должность в июне этого года.

Источник: канцелярия президента, передает "Европейская правда" со ссылкой на TASR

Детали: Несколько одобрений словацких заявок дала бывшая глава словацкого государства Зузана Чапутова, которая находилась в должности даже на момент начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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В Словакии служба в иностранной армии без согласия президента является уголовным преступлением, за которое виновнику грозит заключение.

Во время президентской кампании Пеллегрини поддержал позицию нынешнего премьер-министра Роберта Фицо о прекращении поставок оружия в Украину из государственного резерва, хотя в прошлом он и поддерживал военную помощь Киеву.

После избрания президентом в апреле этого года он заявил, что поддерживать военный конфликт, который за два года не дал результатов, – это трагедия.

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Президент Чехии Петр Павел, согласно информации от начала ноября, разрешил 60 чехам присоединиться к украинским вооруженным силам.

Официально известно о четырех чехах, которые воевали за Украину добровольцами и погибли. Среди них Карел Кучера, которого на День независимости Чехии президент Петр Павел посмертно наградил медалью "За героизм". Карел поехал в Украину без официального разрешения, так и не получив согласия от тогдашнего президента Милоша Земана.

СловакияУкраинавойна
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