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Трюдо сообщил об отправке Украине первой заказанной системы NASAMS – Зеленский

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 4 ноября 2024, 19:06
Трюдо сообщил об отправке Украине первой заказанной системы NASAMS – Зеленский
PETTER BERNTSEN/AFP via Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его страна уже отправила Украине первую заказанную систему ПВО NASAMS. Она должна приехать до конца этого года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Зеленского в соцсетях

Детали: По словам главы государства, с Трюдо он обсудил "формулу мира" и "план победы", который подробнее канадскому премьеру представили на прошлой неделе, а также сотрудничество для организации второго Глобального саммита мира с широким представительством.

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"Кроме того, премьер-министр (Трюдо. – Ред.) сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года", – анонсировал он.

Также лидеры обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, ситуацию на поле боя, "в частности привлечение к войне Северной Кореи", и скоординировали сотрудничество в рамках канадского председательства в "Группе семи" в 2025 году.

Оттава объявила о планах передать Украине систему ПВО NASAMS еще в январе 2023 года.

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План заключался в том, что Канада оплачивает правительству США полную стоимость системы, а Соединенные Штаты заключают договор о продаже техники непосредственно с Украиной.

Но по состоянию на начало 2024 года сообщалось, что система NASAMS до сих пор не была отправлена Украине из Канады.

 

Канадапомощь УкраинеПВО
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