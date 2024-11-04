Путин принял в Кремле главу МИД Северной Кореи

На фоне отправки северокорейских солдат на войну против Украины российский лидер Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

Источник: "Медуза" и "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля

Детали: Согласно сообщению, глава МИД Северной Кореи передала Путину "самые теплые пожелания" от главы КНДР Ким Чен Ына, а тот попросил передать "ответные пожелания". Других подробностей в Кремле не рассказали.

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Северокорейский министр прибыла в Москву с официальным визитом 30 октября.

Во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым Цой Сон Хи заявила, что Ким Чен Ын с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину дал указание "неизменно и мощно" поддерживать российскую армию. По ее словам, КНДР "до победного дня" будет "твердо стоять с российскими товарищами".

Также она заявила, что Россия ведет "священную" войну с Украиной.

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