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Путин принял в Кремле главу МИД Северной Кореи

Евгений КизиловПонедельник, 4 ноября 2024, 19:16
Путин принял в Кремле главу МИД Северной Кореи
скриншот видео встречи

На фоне отправки северокорейских солдат на войну против Украины российский лидер Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

Источник: "Медуза" и "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля

Детали: Согласно сообщению, глава МИД Северной Кореи передала Путину "самые теплые пожелания" от главы КНДР Ким Чен Ына, а тот попросил передать "ответные пожелания". Других подробностей в Кремле не рассказали.

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Северокорейский министр прибыла в Москву с официальным визитом 30 октября.

Во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым Цой Сон Хи заявила, что Ким Чен Ын с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину дал указание "неизменно и мощно" поддерживать российскую армию. По ее словам, КНДР "до победного дня" будет "твердо стоять с российскими товарищами".

Также она заявила, что Россия ведет "священную" войну с Украиной.

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Предыстория:

  • Ранее в Пентагоне подтвердили, что северокорейские военные, которые прибыли в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует. По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.
  • Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.
  • По данным украинской разведки, в последнюю неделю октября Россия перебросила в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР.

ПутинСеверная Корея
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