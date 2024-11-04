Двое детей на Харьковщине пострадали из-за детонации взрывоопасного предмета
Понедельник, 4 ноября 2024, 19:57
На Харьковщине двое мальчиков 11 и 12 лет пострадали из-за детонации взрывоопасного предмета.
Источник: Харьковская ОВА
Дословно: "В селе Гусаровка Барвенковской громады Изюмского района в результате детонации взрывоопасного предмета пострадали двое мальчиков 11 и 12 лет. У пострадавших – взрывные травмы с множественными осколочными повреждениями ног".
Реклама:
Детали: По данным ОВА, детей доставили в больницу.