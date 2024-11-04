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Двое детей на Харьковщине пострадали из-за детонации взрывоопасного предмета

Татьяна ОлейникПонедельник, 4 ноября 2024, 19:57
Двое детей на Харьковщине пострадали из-за детонации взрывоопасного предмета
Иллюстративное фото - Polina Kulish /Gwara Media/Global Images Ukraine via Getty Images

На Харьковщине двое мальчиков 11 и 12 лет пострадали из-за детонации взрывоопасного предмета.

Источник: Харьковская ОВА

Дословно: "В селе Гусаровка Барвенковской громады Изюмского района в результате детонации взрывоопасного предмета пострадали двое мальчиков 11 и 12 лет. У пострадавших – взрывные травмы с множественными осколочными повреждениями ног".

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Детали: По данным ОВА, детей доставили в больницу.

Харьковская областьдетивзрыв
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