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Путин поручил участнику войны в Украине руководить целой областью

Татьяна ОлейникПонедельник, 4 ноября 2024, 20:21
Путин поручил участнику войны в Украине руководить целой областью
Евгений Первышов. Фото - РИА новости

Правитель Кремля Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгения Первышова, который якобы воевал в Украине.

Источник: российские издания "Медуза", "Важные новости"

Детали: Сообщают, что Первышов был мэром российского города Краснодар с 2016 по 2021 год. После этого стал депутатом Госдумы.

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В ноябре 2022 года Первышов отправился воевать в Украину добровольцем. Он говорил, что попал в БАРС "Каскад". Издание "Важные истории" утверждает, что это подразделение, в составе которого "воюют" чиновники, а британская разведка сообщала, что оно дислоцируется далеко от фронта.

Также в понедельник в России подал в отставку губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Росcиявойна
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