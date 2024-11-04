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Украина получила от Литвы полтысячи пикапов и миноискателей

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 4 ноября 2024, 20:46
Украина получила от Литвы полтысячи пикапов и миноискателей
Фото: Министерство обороны

Украина получила 230 пикапов и 240 миноискателей от возглавляемой Литвой коалиции по разминированию.

Источник: сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает "Европейская правда"

Детали: Передача техники по разминированию состоялось во время визита главы Минобороны Литвы Лауринаса Кащюнаса в Киев.

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Фото: Министерство обороны

"Автотранспорт будет задействован для гуманитарного разминирования, чтобы уберечь жизни наших граждан. Кроме того, поможет увеличить мобильность групп разминирования, которые ежедневно очищают территории для безопасного продвижения наших подразделений", – прокомментировал Умеров.

Как известно, коалиция по разминированию предусматривает элементы как гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии соприкосновения с войсками РФ.

В коалиции сейчас участвуют около 20 стран, одной из последних присоединилась Греция.

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Кащюнас во время визита в Киев также обсудил оборонное сотрудничество на 2025 год и анонсировал дальнейшую военную помощь.

ЛитваУкраинавойна
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