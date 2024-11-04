Полиция показала видео российского удара КАБами по Харькову

Патрульная полиция опубликовала видеозапись российского удара управляемыми авиабомбами в район супермаркета в Харькове, в результате чего пострадали 14 человек.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в соцсетях

Прямая речь: "На видео вы видите, как патрульные одними из первых стали очевидцами вчерашних попаданий ФАБ-250 с УМПК (фугасная авиабомба с модулем управления - ред.) рядом с супермаркетом. Обстрел мирного населения... Взрыв в нескольких десятках метров от нашего и гражданских автомобилей, которые проезжали неподалеку. Четырнадцать человек травмированы. Также травмы получили четверо патрульных".

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Детали: Также на записи видно, как полицейские выбежали из авто и начали оказывать помощь пострадавшим.

Что предшествовало: Вечером 3 ноября российские войска дважды наносили удары КАБами по Харькову. По словам мэра города Игоря Терехова, попали в супермаркет, расположенный возле многоэтажных домов. Также от ударов были повреждены линии электропередач и наземного электротранспорта.